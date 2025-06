Parma in Serie A, quando può essere promosso matematicamente: oggi la prima chance

La classifica parla chiaro. Parma regina del campionato e pronta a stappare lo champagne. La stagione degli uomini di Fabio Pecchia li ha portati ad un passo dal traguardo, col ritorno in Serie A dopo due stagioni di purgatorio che ormai deve solo essere sancito dalla matematica.

Ecco perché dalle parti del 'Tardini' è iniziato il countdown, con una festa in procinto di esplodere a patto che non vengano commessi passi falsi sul più bello. Ma ormai, come detto, il calendario è agli sgoccioli e il divario sul terzo posto appare rassicurante.

PARMA IN SERIE A: QUANDO PUÒ ESSERE PROMOSSO? LA DATA - In casa Parma, la prima data utile per festeggiare matematicamente la promozione in Serie A è quella di mercoledì 1º maggio: in quell'occasione, nella 36ª giornata, i ducali affronteranno in trasferta il Bari e avranno il primo match-point con cui certificare il salto di categoria.

QUANTI PUNTI SERVONO AL PARMA PER LA PROMOZIONE -Il Parma, conquistando 4 punti nelle ultime 3 giornate di campionato, ad ogni modo sarebbe promosso in Serie A a prescindere dai risultati delle avversarie (Como e Venezia). In sintesi: se il Parma - ora a 73 - tocca quota 77, è certo della promozione poiché i lagunari (terzi) si trova a 67 e vincendole tutte arriverebbero al massimo a 76.

IL CALENDARIO DEL PARMA - Da qui al termine del 2023/2024 il Parma affronterà nell'ordine il Bari in trasferta, la Cremonese tra le mura amiche e la Reggiana - nel derby che chiuderà il calendario dei ducali - al 'Mapei Stadium'.

PARMA PROMOSSO IN SERIE A SE: