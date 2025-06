tra i nerazzurri e i padroni di casa una partita che non ha lasciato un attimo di respiro, sin dal primo tempo. Grande opportunità quindi per il Napoli, con i partenopei che nella serata di lunedì affronteranno il Bologna, per portarsi a una sola lunghezza di distanza dalla capolista.

PRIMO TEMPO - Primo tempo a dir poco movimentato, con entrambe le squadre che ci provano e che vanno vicino al gol: la prima vera occasione è però per gli uomini di Cristian Chivu, con Bonny che a tu per tu con Sommer si fa ipnotizzare dal portiere svizzero. Cinque minuti più tardi però passa l’Inter, con uno degli uomini meno attesi: Matteo Darmian, che sfrutta al meglio l’assist del solito Dimarco e anche il non perfetto atteggiamento della difesa ducale. C’è spazio per un’altra gigantesca occasione del Parma nel primo tempo, ma Sommer è miracoloso sul rigore in movimento di Man. In chiusura di primo tempo il gollonzo di Marcus Thuram sembra indirizzare definitivamente la partita verso i nerazzurri.

SECONDO TEMPO - Secondo tempo che però è completamente a marchio Parma: gli uomini di Inzaghi, che rientrano in campo senza Bastoni sostituito per una botta al ginocchio sinistro, non riescono più ad imporre il proprio gioco. Il Parma riesce a dimezzare lo svantaggio a mezz’ora dal 90esimo grazie al primo gol di Serie A di Adrian Bernabé che pesca l’angolino alla destra di Sommer. Dopo neanche 10 minuti i ducali pareggiano con il neo-entrato Jacob Ondrejka, che sfrutta anche la decisiva deviazione di Acerbi per spiazzare Sommer dal limite dell'area di rigore. Negli ultimi 20 minuti l'Inter ci prova senza grande convinzione; sono anzi gli uomini di Chivu ad andare vicinissimi al gol della vittoria con Pellegrino, che spreca da due passi in pieno recupero.

TABELLINO

PARMA-INTER: 2-2

MARCATORI:15'Darmian (I), 45' Thuram (I), 60' Bernabé (P), 69' Ondrejka (P)

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani (46' Bernabé), Keita, Sohm (54' Ondrejka); Man (46' Pellegrino), Bonny (78' Camara), Almqvist (46' Leoni). All. Chivu.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (46' C. Augusto); Darmian, Calhanoglu (65' Frattesi), Asllani (81' Arnautovic), Mkhitaryan, Dimarco (59' Zalewski); Lautaro (65' Correa), Thuram. All. Inzaghi.

ARBITRO: Doveri

AMMONITI: 28' Almqvist (P), 57' Dimarco (I), 89' Zalewski (I), 90'+2' Del Prato (P), 90'+6' Correa (I)

ESPULSI:

90'+1' - Pellegrino spreca una gigantesca occasione davanti a Sommer, mandando sul fondo.



69' - PAREGGIO DEL PARMA Pareggio dei padrni di casa con il neo-entrato Ondrejka, che sfrutta anche una deviazione di Acerbi per superare l'incolpevole Sommer.

60' - IL PARMA DIMEZZA LO SVANTAGGIO Grande mancino dai 25 metri di Adrian Bernabé che non lascia scampo a Sommer: c'è ancora partita al Tardini.

45' - RADDOPPIO DELL'INTER Difesa del Parma colta alla sprovvista: Mkhitaryan si invola verso l'area ducale e serve al centro Marcus Thuram che però non impatta il pallone nel migliore dei modi, ma la traiettoria è beffarda e scavalca Suzuki - neanche il tentativo disperato di Almqvist serve a qualcosa.

30' - Altra grande occasione per Matteo Darmian, su sponda di testa di Marcus Thuram: questa volta però l'italiano non è preciso e spedisce alto.

23' - Tiro da posizione defilata di Marcus Thuram, che diventa un assist per Lautaro: grande intervento di Suzuki ma l'argentino non è perfetto.

20' - Discesa sulla sinistra di Bonny che trova Man al centro dell'area: altro grande intervento di Sommer, che si stende sulla sua destra ed evita il pareggio del Parma.

18' - Gran palla di Calhanoglu dalla destra, su calcio di punizione, non ci arrivano in tre.

15' - VANTAGGIO INTER L'Inter passa con Darmian su cross rasoterra dalla sinistra del solito Dimarco: conclusione dell'esterno italiano che si è stampata sul palo interno prima di terminare la sua corsa alle spalle di Suzuki.

10' - Gigantesca occasione per il Parma che con Valeri trova Bonny da solo al centro dell'area, dopo verticalizzazione di Sohm: la conclusione del classe 2003 è a colpo sicuro ma l'intervento di Sommer è miracoloso a opporsi con il piede a quello che sarebbe stato il vantaggio parmense.

9' - Altra conclusione di Bisseck, questa volta al volo di destro: palla decisamente larga rispetto alla porta difesa da Suzuki.

6' - Seconda conclusione nello specchio della porta per l'Inter, con Bisseck, che ci ha provato dopo un flipper nell'area del Parma.

4' - Conclusione al volo di Lautaro Martinez, su cross dalla sinistra di Bastoni, che termina alta.