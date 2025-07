Parma, Pecchia: "Contro il Monza fuori Delprato ed Estevez". Recuperato Valeri

L'allenatore del Parma Fabio Pecchia ha parlato nella conferenza stampa pre-partita, in vista della sfida che vedrà il Parma impegnato al Tardini contro il Monza di Salvatore Bocchetti, subentrato all'esonerato Alessandro Nesta. Nell'ultimo impegno del 2024 il tecnico degli emiliani non avrà a disposizione Delprato ed Estevez, mentre Haj Mohamed non rientra tra i convocati.

"Non ci saranno Enrico ed Estevez non è ancora del gruppo detto questo non dobbiamo pensare a chi è fuori. Anche fossimo in 11, anche in 10, dobbiamo pensare alla partita, all’aspetto mentale. Tutte le energie devono essere indirizzate sui calciatori che ci sono perché sul campo dobbiamo dare delle risposte soprattutto a noi stessi. Chiedere entusiasmo è più complicato, ma continuo a chiedere fiducia, fiducia nel lavoro e anche a tutto quello che si fa, quella di saper reagire è un modo per uscire più forti da certe situazioni. Dopo la sconfitta a Roma ho detto ai ragazzi di passare un buon Natale, anche se il nostro mestiere condiziona la vita privata. Poi, ho aggiunto che avremo ripreso il nostro cammino con la solita serietà” ha spiegato Pecchia, chiedendo una reazione dopo il ko dell'Olimpico per 5-0 contro la Roma.

“Nelle ultime gare abbiamo affrontato l’Inter, l’Atalanta, la Lazio, la Roma e l’Hellas, ma adesso dobbiamo pensare al Monza, giocare con le nostre forze, con le nostre energie. Contro il Monza, tutti, anche l’ambiente deve spingere, abbiamo bisogno anche di loro (ambiente). Tanto dipenderà anche dal nostro atteggiamento sul campo, se riusciamo a spingere i nostri tifosi sarà un ‘Tardini’ importante anche per noi. In questo momento bisogna pensare al Monza. Quanto fatto nell’ultima partita è poco, tutti dobbiamo fare qualcosa in più. Un gruppo giovane come il nostro deve passare anche attraverso questi momenti, serve la capacità di affrontarli con grande spirito e professionalità su cui non ho dubbi. Il nostro campionato passa anche da questi momenti così impegnativi e duri, ma ci deve essere la forza per affrontarli” ha detto, sottolineando l'importanza di certe sfide e come queste ultime vadano affrontate.

“L’obiettivo finale è chiaro: dobbiamo tenerci stretta la categoria. La classifica è abbastanza delineata, c’è un gruppone che gioca un campionato a parte e un altro gruppo che sta lì. Questo campionato lo stiamo affrontando con una rosa che è già stata definita, un gruppo giovanissimo, in più c’è stata una 'situazione straordinaria' con l’infortunio di 4 calciatori, che staranno fuori fino alla fine della stagione. Chiaro che sul mercato dovremo intervenire dal punto di vista numerico per reintegrare la rosa” ha poi proseguito, parlando di lotta-salvezza.

Infine Pecchia ha sottolineato l'importanza dell'aspetto mentale, dedicando anche un pensiero al neo-allenatore del Monza, Salvatore Bocchetti: “Al di là dell’assetto tattico c’è l’aspetto mentale che deve farla da padrone. Al di là dell’importanza degli scontri diretti dobbiamo dare una risposta sul campo perché sappiamo fare anche delle belle cose. Dovremo essere passionali. Dobbiamo mettere tutto questo sul campo perché il Monza al di là del cambio allenatore negli ultimi anni ha fatto circa 100 punti in Serie A. Conoscendo Sasà, al quale faccio un 'in bocca al lupo' e al quale auguro il meglio...da dopodomani, non credo che il Monza cambierà molto lo stile di gioco, anche perché in 2-3 giorni non è possibile farlo, invece, dovremo stare attenti all’aspetto mentale”.