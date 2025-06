Continua a risalire la Roma, che non perde di vista il campionato e vince la terza trasferta consecutiva in Serie A, grazie allo 0-1 inflitto al Parma. Decisivo Matias Soulé (alla sua seconda rete in tutta la stagione) con una punizione magica, arrivata dopo l'espulsione di Leoni.

I giallorossi si portano a -5 dall'Europa, mentre la squadra di Pecchia rimane al terzultimo posto, a -1 dall'Empoli.

TABELLINO

PARMA-ROMA 0-1

MARCATORI: 33' Soulé (R)

FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco (66' Lovik), Leoni, Valeri; Bernabé (77' Ondrejka), Keita (46' Almqvist); Man (35' Balogh), Sohm, Cancellieri (66' Camara); Bonny. All. Pecchia.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini (46' Nelsson), Ndicka; Saelemaekers (65' Baldanzi), Gourna-Douath (81' Pisilli), Paredes, Konè (46' Pellegrini), Salah-Eddine (78' Angelino); Soulè; Shomurodov. All. Ranieri.

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: Soulé (R), Pellegrini (R), Gourna-Douath (R), Balogh (P), Almqvist (P)

ESPULSI: Leoni (P)

GOL

PARMA-ROMA 0-1, Soulé al 33': dopo la mancata assegnazione del calcio di rigore e l'espulsione di Leoni, l'argentino disegna una parabola morbidissima su punizione che termina all'incrocio dei pali

AZIONI SALIENTI

90' +2 - ANGELINO! Ci ha provato Angelino in questo finale dopo una grande azione personale da parte di Baldanzi, ma il mancino dell'ex Lipsia viene respinto da un difensore del Parma

80' - OCCASIONE PARMA! Ondrejka vince un duello aereo con Nelsson dopo il lancio di Suzuki, trova in area di rigore Sohm che calcia con il destro. Sfera che termina alta

69' - SOULE'! Mancino a giro, da fuori area, che termina di un soffio a lato della porta di Suzuki

62' - CANCELLIERI! Riceve al limite dell'area di rigore Cancellieri che stoppa, prende la mira e calcia con il mancino. Palla che termina di poco alta sopra la traversa

57' - PELLEGRINI! A un passo dal raddoppio la Roma: Saelemaekers trova Pellegrini al limite dell'area di rigore. Il capitano sterza e calcia con il mancino, ma arriva puntuale la risposta di Suzuki che si distende e mette in angolo

56' - SOHM! Sohm raccoglie un pallone vagante in area di rigore e calcia con il mancino senza però riuscire ad inquadrare lo specchio della porta

51' - SALAH-EDDINE! Incredibile occasione per la Roma. Soulé sfrutta un rimpallo, penetra in area di rigore e calcia con il mancino. Tiro respinto da Suzuki, ma sulla ribattuta ci prova poi Salah-Eddine che, a colpo sicuro, trova un intervento miracoloso sulla linea di porta da parte ancora del portiere giapponese

45' +2 - PAREDES! Tentativo dai venticinque metri da parte dell'argentino, con la sfera che termina a lato rispetto alla porta difesa da Suzuki

26' - BERNABE'! Conclusione morbida dal limite dell'area di rigore che termina tra le braccia di Svilar

16' - ANCORA BONNY! Esce il Parma che prova a lanciarsi in contropiede con Cancellieri che penetra in area e serve Bonny. Girata con il mancino, ma la sfera termina sull'esterno della rete

13' - BONNY! Tentativo di girata mancato da parte dell'attaccante del Parma. Era una buona occasione

