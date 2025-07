Parma-Roma, la moviola: il Var toglie rigore a Soulé ed espelle Leoni

Parma-Roma è uno dei match domenicali validi per la 25esima giornata della Serie A 2024/25: si gioca allo Stadio Ennio Tardini, calcio d'inizio alle ore 18.00, dirige l'incontro Daniele Chiffi della sezione di Padova, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.

PARMA – ROMA h. 18.00

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Del Giovane - Rossi M.

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR: Sozza

AVAR: Abisso

85' - Almqvist ferma fallosamente Pisilli: scatta il giallo per l'attaccante del Parma.

82' - Balogh trattiene Shomurodov: ammonito.

72' - Baldanzi cade in area dopo un contatto con un difensore avversario e chiede rigore, l'arbitro Chiffi lascia correre e il VAR non interviene.

63' - Gourna-Douath ammonito per fallo su Sohm.

55' - Pestone a Cancellieri, giallo per Pellegrini.

52' - Niente gol per Salah-Eddine: Suzuki fa una parata incredibile e il pallone danza sulla linea di porta.

34' - Soulé viene ammonito pe la sua esultanza verso i tifosi del Parma.

31' - Rigore per la Roma, anzi no e il Parma resta in dieci. Soulé cade in area dopo un contatto con Leoni, inizialmente l'arbitro Chiffi assegna penalty ai giallorossi e ammonisce il difensore dei padroni di casa. Il VAR, però, interviene e cambia tutto: il contatto avviene fuori dall'area e dunque è punizione dal limite per la Roma, di conseguenza il fallo non è più depenalizzato dall'assegnazione del rigore e trattandosi di DOGSO il cartellino per Leoni viene cambiato in rosso.

18' - Soulé giù in area dopo un presunto contatto con Leoni, l'arbitro Chiffi lascia correre e il VAR non interviene. Decisione corretta.