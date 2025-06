Sorpresa per la panchina del Parma, che ha scelto il sostituto di Cristian Chivu - approdato all'Inter: il club emiliano ha deciso di puntare, secondo Sky Sport e Fabrizio Romano, sul classe 1995 Carlos Cuesta.

Ancora nessuna esperienza in prima squadra per il 29enne maiorchino che ha un passato anche in Italia. Le trattative con il club inglese sono ormai alle ultime fasi, in attesa del via libera definitivo per portare Cuesta in Emilia: per lui è già pronto un contratto triennale fino a giugno 2028.

IL PROFILO DETTAGLIATO

ESPERIENZE PRECEDENTI - Dal 2020 Cuesta è stato assistente di Mikel Arteta all'Arsenal, ricoprendo la posizione che lo stesso Arteta aveva ricoperto nel Manchester City di Guardiola. Prima dell'esperienza con i Gunners era passato anche dalla Juventus U17 (tra il 2018 e il 2020) e dall'Atletico Madrid U17 (tra il 2014 e il 2018). A Torino ha lavorato anche con l'attuale Amministratore Delegato dei gialloblù Federico Cherubini.