Parte la CFVB Cup a Biella: torneo internazionale per i 2013, presenti anche il Milan e l'Immobile Academy

Una nuova iniziativa: è partito il torneo dedicato ai 2013 ideato da Che Fatica La Vita Da Bomber. Tra le squadre presenti anche il Milan e l'Immobile Academy dell'ex attaccante della Lazio Ciro Immobile.

LA NOTA - "Biella, 14 giugno 2025 – È partito ufficialmente allo Stadio Pozzo di Biella il CFVB Cup, il torneo internazionale dedicato ai giovani talenti del calcio, ideato dalla community Che Fatica La Vita Da Bomber e realizzato in collaborazione con BeKings. Un evento che, per due giorni, trasforma la città piemontese in un palcoscenico europeo dove sport, inclusione, salute e benessere si fondono in un’esperienza educativa e spettacolare.

In campo, le migliori promesse della categoria classe 2013, in rappresentanza di alcune delle più importanti realtà calcistiche italiane ed europee: AC Monza, Torino FC, AC Milan, Udinese, Spezia Calcio, Pisa SC, e le prestigiose internazionali Bellinzona (Svizzera), Borussia Dortmund (Germania), RSC Anderlecht (Belgio) e Panathinaikos(Grecia).

Accanto a queste, spiccano anche due progetti d’eccellenza nel panorama della formazione sportiva: l’Immobile Academy del campione Ciro Immobile e la LGS Parolo Sport Academy dell’ex giocatore e che da anni investe con passione nella crescita dei giovani calciatori.

Ma il CFVB Cup non è solo una competizione: per i bambini è un vero sogno, la possibilità di vivere per la prima volta il mondo del calcio “dei grandi” con tutto ciò che lo rende magico. Dagli ingressi in campo in stile professionistico, alle interviste post-partita, passando per la presenza di telecamere, contenuti social e una copertura mediatica completa, i piccoli atleti sperimentano un’atmosfera unica nel suo genere. È il primo torneo in Italia a proporre un format così immersivo e curato, che li fa sentire veri protagonisti dentro e fuori dal campo.

Questo progetto sportivo e culturale si distingue per il suo impegno su più fronti: inclusione, educazione alla salute, benessere, consumo responsabile e coinvolgimento attivo delle famiglie. Genitori e accompagnatori vivranno un weekend pensato anche per loro, tra attività ricreative, spazi relax, workshop e momenti di condivisione.

A sostenere l’iniziativa, grandi nomi del panorama nazionale e internazionale. Nike attraverso il distributore ufficiale GTZ, Goleador e Orsero sono gli sponsor ufficiali, mentre La Stampa e Forbes Italia sono i media partner che racconteranno ogni emozione, partita dopo partita.

La potenza comunicativa della community Che Fatica La Vita Da Bomber, con oltre 250 milioni di impression mensili, garantirà una visibilità senza precedenti: dal teaser al live coverage, fino allo storytelling post-evento, tutto verrà documentato con contenuti dinamici e professionali, capaci di amplificare la portata sociale ed emotiva dell’evento.

E Biella è solo l’inizio. Il CFVB Cup proseguirà in autunno con le prossime tappe a Milano (ottobre 2025) e Viareggio (novembre 2025), per poi aprirsi a nuove esperienze europee nel 2026, consolidando un circuito internazionale che coniuga valori sportivi, educazione e sogni che diventano realtà.

CFVB Cup: dove il calcio si fa grande attraverso i piccoli".