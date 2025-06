Pecchia promette fedeltà al Parma: 'Chi sarà l'allenatore in Serie A? Sarò io'

Il Parma è ufficialmente promosso in Serie A. Un verdetto arrivato dal campo del San Nicola di Bari, dove la formazione crociata strappa un punto fondamentale, che vale la promozione matematica. A margine del match, il tecnico Fabio Pecchia ha commentato il grande traguardo raggiunto da lui per la terza volta in carriera. Queste le sue parole riportate da ParmaLive:

IL PARMA TORNA IN SERIE A! TUTTI I PROTAGONISTI DI UN MAGICO RITORNO TRA LE GRANDI

LA PROMOZIONE - "Godetevela. Conoscete meglio di me le ultime due annate. Da qui bisogna ripartire con forza, questo club e questa società devono costruire qualcosa di solido per stare in Serie A, dove merita di stare. Dobbiamo ripartire da questa gioia".

SEGNANO TUTTI - "E' la vittoria di tutti. Siamo ancora il secondo miglior attacco, è un gruppo che si è distribuito bene le reti. Il nostro modo di giocare non dipende da un rifinitore. La nostra identità porta tutti ad essere partecipi anche in fase di conclusione. Ci è mancato solo qualche gol dei difensori, ma ad un certo punto sulle palle alte chiedevo solo di giocare palla a terra".

MERITO DI TUTTI - "E' la vittoria del club. Una società forte, con grande ambizioni, che mi ha messo nelle migliori condizioni per poter esprimere il mio lavoro. A cascata tutta la struttura e il reparto tecnico, lo staff sanitario, lo staff performance, la comunicazione. Tutti, nessuno escluso, è una vittoria di tutti che va equamente distribuita. Tutti devono sentirsi questa vittoria come propria, è il tutti dentro. Siamo partiti da lontano due anni fa, l'anno scorso sapete come è finita, quest'anno ci siamo riusciti".

SI AUTOCONFERMA - "Chi ci sarà sulla panchina del Parma in Serie A? Ci sarà Pecchia".