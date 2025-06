Pepe Reina si ritira dopo la stagione al Como: "Orgoglioso per ogni momento"

Pepe Reina dice basta: ha deciso di appendere i guantoni al chiodo a 42 anni, ma resterà nel mondo del calcio.

Como-Inter in programma venerdì prossimo sarà l'ultima partita della lunghissima carriera del portiere spagnolo. Barcellona e Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, Milan, Aston Villa, Lazio e Como le squadre in cui ha militato, ora la fine della corsa è arrivata.

Lo stesso Pepe Reina, intervistato da Movistar+, ha annunciato l'intenzione di lasciare il calcio giocato al termine della stagione, una decisione poi confermata con un post sui social. Reina negli ultimi mesi ha perso il posto da titolare nel Como in favore di Butez e proprio questo lo ha spinto a dire basta.

L'ANNUNCIO DI PEPE REINA - Reina ha dichiarato a Movistar+: "Ora è finita. Quella che è stata una carriera bellissima, una vita molto piena, sta per finire. Mi sento incredibilmente fortunato ripensando a tutto ciò che ho vissuto. L'inverno è stato duro. Qui in inverno fa molto freddo allenarsi. Ho cambiato ruolo a gennaio, quando hanno ingaggiato un altro portiere e mi sono ritrovato retrocesso. Così ho parlato con Yolanda (la moglie ndr) e le ho detto: 'Penso che sia ora'. Ora cerco un progetto per il futuro".

IL POSTO DI REINA SUI SOCIAL - Sui social, poi, il portiere spagnolo ha scritto un lungo messaggio: "È stato molto più lungo di quanto avessi sognato e mi è sembrato così breve che lo rivivrei di nuovo.

A soli tre giorni dal "ultimo ballo", mi tornano in mente tante emozioni, persone e vissuti che riesco solo a riassumere con un enorme GRAZIE.

La mia più sincera gratitudine a tutte le persone che ho incontrato lungo il mio cammino, il patrimonio più grande di questa professione: porto con me un pezzetto di ognuna e non dimentico che mi hanno aiutato a vivere questo autentico privilegio di carriera come calciatore.

Mi sento orgoglioso e sereno per ogni momento vissuto; quelli difficili perché mi hanno insegnato, quelli belli perché mi hanno reso una persona straordinariamente felice.

Grazie a Dio per avermi benedetto con una famiglia che è la responsabile di tutto il bene che mi è capitato e alla quale non basterebbero anni di vita per restituire ciò che mi ha dato.

Ci vediamo presto, arrivano nuovi progetti e il calcio scorre nelle mie vene… Non potrei concepire questa vita senza di lui.

Un abbraccio sincero.

Pepe Reina".



LA STAGIONE DI REINA AL COMO - L'ultima stagione è stata difficile per Pepe Reina, partito titolare nelle prime tre giornate di campionato per poi finire in panchina. Tra novembre e dicembre il portiere è tornato nuovamente a giocare, ma nel 2025 ha collezionato una sola presenza in campionato, contro il Cagliari.