Per la Juventus non ci sono sconfitte 'a testa alta': il primo acquisto deve essere la voglia di vincere

Per una Juventus che voglia tornare a essere Juventus non ci sono sconfitte a testa alta, ci sono solo vittorie o sconfitte

Ci rendiamo conto che potrà risultare impopolare, e forse anche presuntuoso, ma quello che il mondo Juventus deve evitare come la peste, nel commentare la sconfitta con il Real Madrid e la conseguente eliminazione dal Mondiale per club, è la retorica della "sconfitta onorevole", del "usciamo a testa alta". Non c'è dubbio che un ko per 1-0 contro la squadra più titolata al mondo sia preferibile al 5-2 incassato durante il girone dal Manchester City, ma un club come la Juventus non può accontentarsi di sconfitte onorevoli, contro chiunque, se non abdicando allo status (traballante) di grande club.

NON CI SONO SCONFITTE 'A TESTA ALTA' - Per una Juventus che voglia tornare a essere Juventus non ci sono sconfitte a testa alta, ci sono solo vittorie o sconfitte. Punto. Deve essere prima di tutto questo concetto che la dirigenza, ora guidata dal francese Damien Comolli, e l'allenatore, in questo momento Igor Tudor, dovrebbero inculcare nella testa, nel cuore e nella mentalità dei giocatori. Dove non c'è classe, e nella rosa attuale la qualità tecnica non abbonda, che si ritrovi almeno una goccia dello spirito e della fame di vittorie che ebbero Furino, Tardelli, Conte, Davids, Tevez, Mandzukic. Questo, oggi, per una Juventus in crisi di vittorie e di identità ormai da cinque anni, se si eccettuano un paio di Coppe Italia e una Supercoppa italiana, dovrebbe essere l'obiettivo principale.

IL GAP TECNICO - Poi arriva anche, ovviamente, l'aspetto tecnico. E qui, nonostante Real Madrid-Juventus sia terminata solo 1-0, soprattutto grazie ad alcune parate di Michele Di Gregorio, emerge, impietoso, il divario tecnico che oggi separa la squadra bianconera dal Madrid e dall'élite del calcio europeo. Che la partita contro i Blancos serva quindi da specchio e da lente di ingrandimento per il club, per capire chi è da Juventus e chi no. Può essere considerato da Juventus, una Juve che voglia tornare a vincere, un difensore come Lloyd Kelly? Può essere considerato da Juve l'ancora impacciatissimo Teun Koopmeiners? Sono solo due esempi, ma l'elenco potrebbe proseguire.

UN MERCATO DA JUVE VERA - La proprietà della Juventus ha dimostrato anche nelle scorse ore di essere presente, persino con nuovi aumenti di capitale. Quello che è mancato negli ultimi anni non sono stati i soldi. Ne sono stati spesi tanti, ma purtroppo per la Juventus e per i suoi tifosi sono stati spesi male. Ora l'eliminazione dal Mondiale per club chiude definitivamente la stagione 2024-25, apertasi con il disastroso progetto Giuntoli-Motta e chiusasi con Comolli e Tudor. Da oggi inizia il mercato ed è tempo di ricominciare a fare scelte da Juve. Da Juve vera.