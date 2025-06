Per l'attacco l'Inter non si ferma a Bonny: in quota è ballottaggio Castro-Hojlund

Non solo Mondiale per Club. L'Inter pensa anche al calciomercato, con i dirigenti a lavoro per dare al nuovo allenatore Cristian Chivu una squadra competitiva in vista dell'inizio della prossima stagione. Uno dei reparti da rinforzare è l'attacco, dove i nerazzurri non si fermeranno a Bonny, sempre più vicino. Sulla lavagna dei bookmaker, i nomi più caldi sono quelli di Rasmus Hojlund e Santiago Castro: l'arrivo del danese a Milano si gioca a 2, mentre il passaggio dal Bologna dell'argentino vale 2,50, stessa quota per Nico Paz, lo scorso anno protagonista con la maglia del Como. Si sale invece a 4,50 per Jonathan David, 25enne attaccante del Lilla e della nazionale canadese e a 5 per l'atalantino Ademola Lookman. Per quanto riguarda invece il reparto difensivo, sono vive le opzioni che portano al bolognese Jhon Lucumi, dato a 3,50 e al calciatore dell'Udinese Oumar Solet, in lavagna a 4. Per la porta, infine, il 'sogno proibito', da 12 volte la puntata, è Gianluigi Donnarumma, recente vincitore della Champions League con il Psg proprio a discapito dell'Inter.