Bologna-Milan rischia di non giocarsi. La decisione è arrivata dopo la seguente nota del Comune di Bologna: "Sabato al Dall’Ara non si giocherà Bologna-Milan. Il Sindaco, sentiti il Questore e il Prefetto, questo pomeriggio ha infatti firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita di calcio in programma sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio Renato Dall’Ara.

IL SINDACO DISPONE IL RINVIO DI BOLOGNA-MILAN

La decisione è stata condivisa con la prefettura: la partita Bologna-Milan porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone, con conseguenti problemi di ordine pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte".

COSA SUCCEDE - Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, dunque, squalificati, salteranno la sfida contro il Napoli se veramente non si disputasse la sfida. Ma oltre alle conseguenze prettamente calcistiche, cosa succederebbe ora al Fantacalcio? Essenzialmente le possibilità sono due. La prima prevede un 6 politico, senza aspettare che si giochi la partita, ma è la strada meno percorsa di solito. La seconda, invece, consiste nell’attendere il fischio di inizio della gara, per poi poter calcolare i voti normalmente. A far propendere per una decisione o per l'altra è spesso la data scelta per rigiocare il match.

CAOS BOLOGNA-MILAN, I CLUB E LA LEGA VOGLIONO GIOCARE: TUTTE LE IPOTESI

REGOLAMENTO - Leggiamo cosa afferma il regolamento: tutte le partite che si svolgono nel lasso di tempo intercorrente tra la fine del turno precedente e l’inizio del successivo rispetto a quello in corso di svolgimento fanno regolarmente parte di un turno di gioco e i voti dei calciatori saranno normalmente presi in considerazione per le fasi di calcolo.

Quando invece si è fuori da questo range, c’è la facoltà, per l’admin e per tutti i partecipanti della Lega, di scegliere se attendere il recupero o utilizzare il 6 politico per tutti i calciatori coinvolti nelle partite oggetto di spostamento. Nel caso di scelta del 6 politico questo viene assegnato a tutti i componenti della rosa, potenziali riserve, infortunati e squalificati inclusi. Nel caso si utilizzino i modificatori, ecco che verrà preso in considerazione il 6 come fosse un voto normale a tutti gli effetti.

QUANDO SI RECUPERA – Fondamentale per la decisione dei vari fanta-allenatori, dunque, la scelta della data dell'eventuale recupero. Il primo giorno utile, nel caso, per recuperare Bologna-Milan è il 17 o il 18 dicembre, quando è in programma la seconda parte degli ottavi di finale di Coppa Italia, mentre le due squadre avranno già giocato, come detto, il proprio ottavo il 3 dicembre. L'unico intoppo è rappresentato dal fatto che, al momento, le partite contro Genoa del 15 dicembre e l'Hellas Verona del 20 dicembre sarebbero programmate a poche ore di distanza dall'eventuale recupero e potrebbero portare il Milan a chiedere un cambiamento di programma. Altrimenti, la partita andrebbe recuperata nel 2025. Ai fanta-allenatori, in sostanza, la facoltà di scegliere una delle due strade sopra citate in caso di rinvio ufficiale.