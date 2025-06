Perché De Bruyne non gioca il Mondiale per Club

Il saluto dell'Etihad a Kevin De Bruyne è stato emozionante, da brividi. Il centrocampista ha annunciato l'addio al Manchester City a fine stagione dopo dieci anni, era arrivato per quasi 80 milioni dopo una grande stagione in Germania col Wolfsburg, se ne va da campione internazionale e con una bacheca piena di trofei tra i quali, a brillare più degli altri, è quella Champions League vinta nel 2023. Nell'ultima partita giocata in casa i tifosi gli hanno riservato una coreografia con scritto 'King Kev' e striscioni con 'King KDB'. Guardiola in lacrime, il ringraziamento di compagni ed ex e una statua in onore di De Bruyne che sarà costruita fuori dallo stadio.

PERCHE' DE BRUYNE NON GIOCA IL MONDIALE PER CLUB - L'avventura di De Bruyne al Manchester City è finita, il belga non ci sarà al Mondiale per Club: "Non ha alcun senso, ma accade quando vengono fatti dei tornei nel bel mezzo di queste situazioni contrattuali - ha detto il centrocampista che compirà 34 anni a breve - Dovrò prendermi cura di me stesso perché se mi infortunassi al Mondiale per Club, cosa farei? Nessuno si prenderebbe cura di me. Quindi c’è una grande possibilità che non giocherò la competizione".

DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB - Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito. La gara d’esordio sarà Al Ahly-Inter Miami ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

IL FUTURO DI DE BRUYNE - De Bruyne a parametro zero fa gola a tanti club, nonostante l'età e un ingaggio che inevitabilmente non potrà essere economico. Il giocatore al City aveva un contratto da oltre 20 milioni lordi, il Napoli è la squadra più avanti per KDB al quale è stato proposto un triennale da circa 10 milioni. Il presidente De Laurentiis è certo di aver fatto il massimo sforzo per convincere il belga, ora aspetta una risposta da parte del giocatore che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Sullo sfondo l'Arabia Saudita, che sta provando a tentare De Bruyne con offerte faraoniche ma il centrocampista vorrebbe rimanere ad alti livelli.

