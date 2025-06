Perché Dzeko può andare alla Fiorentina

Scatto della Fiorentina per Edin Dzeko. I viola hanno accelerato per l'attaccante svincolato dal Fenerbahçe e ora possono chiudere l'operazione: tra le parti è stata trovata in queste ore un'intesa di massima sulla base di un contratto annuale con opzione per il secondo, che sarà legato alle presenze del giocatore in maglia viola. L'ex attaccante di Roma e Inter potrebbe arrivare a Firenze per fare da vice Kean, i viola stanno cercando un giocatore che possa coprire quella casella e il primo nome di Stefano Pioli - che a meno di colpi di scena sarà il nuovo allenatore - è stato proprio quello di Dzeko.

PERCHE' DZEKO PUO' ANDARE ALLA FIORENTINA - L'attaccante bosniaco ha ancora una proposta del Bologna sul tavolo: un contratto da un anno a 2 milioni netti a stagione; la Fiorentina gli offre leggermente meno a livello economico, ma Edin è sempre più convinto di accettare il progetto viola dopo aver avuto dei contatti diretti con Stefano Pioli. La fiducia di quello che dovrebbe diventare il nuovo tecnico sta facendo la differenza, Dzeko è orientato a firmare con il club viola dove, sulla carta, probabilmente avrà il ruolo di vice Kean.

I NUMERI DI DZEKO COL FENERBAHCE - Lì dove Dzeko ha lasciato il segno, Mourinho non ha mai rinunciato a Edin nonostante l'età. E lui, rispondeva sempre presente. Nessun giocatore del campionato turco ha fatto più partite di lui considerando tutte le competizioni stagionali: 53 presenze, come il compagno di squadra Dusan Tadic. Inoltre, Dzeko ha segnato 21 gol stagionali superando per la seconda volta consecutiva il tetto delle 20 reti (erano state 25 nel 2023/24); prima di questi due anni in Turchia, c'era riuscito solo una volta quando con totalizzò 24 centri con la Roma nel 2017/18.