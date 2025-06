Perché è stata sospesa Auckland City-Boca Juniors

L'arbitro Nyberg dà uno sguardo al cielo e sospende Auckland-Boca Juniors, terza giornata del gruppo C della fase a gironi del Mondiale per Club. Al 55' il direttore di gara ha interrotto la gara a causa del maltempo. Il termometro dello stadio Geodis Park di Nashville segna 36° ma delle nuvole minacciose rischiano di compromettere la partita, le squadre sono rientrate negli spogliatoi in attesa di nuove indicazioni da parte del fischietto svedese.

AUCKLAND CITY-BOCA JUNIORS, LA PARTITA - Quando l'arbitro decide di fermare la gara il risultato è sull'1-1: il Boca è andato in vantaggio nel primo tempo grazie a un'autorete del portiere avversario Garrow sfortunato nel respingere in porta un pallone che gli è rimbalzato sulla schiena dopo aver colpito il palo. Pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo il difensore centrale dell'Auckland Christian Gray salta più in alto di tutti e firma la rete del pareggio; un centro storico per gli australiani, è il primo gol al Mondiale per Club. Poi è arrivato lo stop da parte del direttore di gara; il tempo è peggiorato, le nuvole sono sempre più grigie e le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

WEATHER DELAY - In questo Mondiale per Club capita spesso di vedere partite sospese a causa del maltempo, "Weather Delay" e squadre negli spogliatoi. Un meccanismo che negli Stati Uniti si usa spesso e molte volte, durante la stagione, capita che vengono interrotte gare di MLS per questo motivo. Ogni stadio del Mondiale per Club è dotato di un sistema di monitoraggio meteo in tempo reale, e l’arbitro, insieme al delegato Fifa presente sul campo, ha la responsabilità della decisione. Le partite possono riprendere non prima che siano passati 30 minuti dall'ultimo tuono e - soprattutto - non devono esserci più fulmini.

