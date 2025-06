Perché Fagioli può tornare alla Juventus: i dubbi della Fiorentina e un obbligo complicato

Se la questione si fosse presentata verso la fine di marzo, ci sarebbero stati pochi dubbi: il rendimento di Nicolò Fagioli alla Fiorentina dall'inizio di febbraio e per i primi due mesi ha convinto tutti. Poi, però, per il centrocampista in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus è cominciato un periodo complicato, dato dalla sovraesposizione mediatica in seguito alla diffusione di molti dettagli sul caso di gioco d'azzardo che ha riguardato lui e altri calciatori.

I DETTAGLI - Il centrocampista classe 2001 è arrivato in prestito oneroso a 2.5 milioni di euro con obbligo o diritto di riscatto a 13.5 milioni di euro più 2.5 di bonus condizionato alla qualificazione dei viola a una competizione europea nella prossima stagione. L’accordo tra le due società prevede inoltre una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore, a favore del club bianconero.

CONDIZIONE DIFFICILE - Appunto, l'Europa. Una qualificazione che poteva sembrare vicinissima per la Fiorentina, che però si è incagliata sul più bello e adesso, per centrare l'obiettivo, ha bisogno di una vittoria all'ultima giornata sul campo dell'Udinese e di una contemporanea sconfitta della Lazio impegnata in casa contro il Lecce. E' molto probabile che l'obbligo di riscatto non venga innescato. E in questo caso, rimarrebbe il semplice diritto.

SI FARA'? - La Fiorentina è sempre stata vicina a Fagioli, arrivato su precisa richiesta del tecnico Raffaele Palladino, ma adesso è tempo di valutazioni che vanno anche oltre le indiscutibili qualità tecniche. Il calo emotivo dopo marzo è stato vistoso e ha insinuato dei legittimi dubbi su quei 13,5 milioni al netto dei 2,5 di bonus da versare alla Juventus. Che, dal canto suo, sarebbe pronta a valutare un eventuale ritorno dell'ex Cremonese per colmare il vuoto che verrebbe lasciato dalla partenza di Douglas Luiz in estate, anche in ottica Mondiale per Club. Tutti discorsi che, però, evaporerebbero nel caso in cui i viola strappassero il pass europeo.