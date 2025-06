Perché il Como ha preso Baturina

Dopo Nico Paz, dopo Diao, Perrone e tanti altri, il Como ci riprova: dalla Dinamo Zagabria ha preso Martin Baturina, uno dei migliori giovani sul panorama europeo e probabilmente il miglior talento che c’è in Croazia. La speranza del club è che possa diventare un nuovo colpo a effetto, la società biancoblù ha superato la concorrenza di molte società anche più importanti e con budget superiori, ma la presenza di Fabregas sulla panchina del Como è stato il fattore decisivo che ha convinto il ragazzo a venire in Italia.

CHI E' BATURINA, IL NUOVO GIOIELLO DEL COMO SEGUITO DA MEZZA EUROPA

PERCHE' IL COMO HA PRESO BATURINA - Baturina è un trequartista centrale puro, un numero 10 in tutto e per tutto. Gioca proprio lì, nello stesso ruolo di Nico Paz. Per questo, il suo arrivo in Italia potrebbe essere legato a una possibile cessione dell'argentino per il quale, a differenza dell'ex Dinamo - che arriva a titolo definitivo senza nessuna clausola sul contratto - il Real Madrid ha un diritto di recompra. I Blancos possono riportare subito Paz in Spagna per 8,5 milioni di euro e stanno valutando questo scenario, con molti club europei che l'hanno già chiesto in prestito.

QUANTO HA PAGATO IL COMO BATURINA

I NUMERI DI BATURINA - In cinque stagioni con la prima squadra della Dinamo Zagabria Baturina ha superato le 160 presenze tra campionato e coppe, più di 20 gol e ben 39 assist. In Champions ha debuttato giovanissimo a 18 anni in un preliminare di inizio luglio; i primi gol sono arrivati quest’anno: uno al Monaco e l’altro al Milan nella partita vinta in casa. Oltre 35 partite in nazionale considerando anche le Under, è convocato per Euro 2024 ma contro l’Italia rimane in panchina; il primo gol e il primo assist con la maglia della Croazia arrivano entrambi nella sfida di Nations League contro la Polonia.

QUANTO GUADAGNA BATURINA AL COMO