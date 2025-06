Perché il Milan ha preso Ricci

L'ha seguito, osservato, cercato, si è informato e già un anno fa aveva iniziato i contatti: il Milan era da tempo su Samuele Ricci, ma nelle ultime settimane ha prima accelerato la trattativa col Torino per poi chiuderla definitivamente. Quando il centrocampista classe 2001 a gennaio scorso aveva firmato il rinnovo fino al 2028, il presidente Cairo gli aveva fatto una promessa: "Se arrivano offerte dai 25 milioni in su ti lascio partire". E' stato di parola, perché la proposta del Milan tocca quella cifra con i bonus, il giocatore aveva dato apertura ai rossoneri fin dall'inizio e non è servito molto tempo per trovare l'accordo.

PERCHE' IL MILAN HA PRESO RICCI - Come detto, il Milan era da tempo su Ricci. Un primo approccio era stato tentato nell'estate 2024, i rossoneri avevano preso informazione per capire costi e margini dell'operazione. Un anno dopo l'affare è stato chiuso sotto ogni aspetto, nonostante Ricci fosse anche nel mirino di altre società. Nel corso dell'ultima stagione alcuni club stranieri - tra i quali il Manchester City - hanno mandato i loro osservatori per farlo studiare da vicino, l'Inter ci aveva pensato come eventuale sostituto di Calhanoglu in caso di addio del regista turco. Il Milan però è stato più veloce di tutti a chiudere l'affare: cercava un play giovane ma con esperienza - Samuele farà 24 anni tra un paio di mesi - italiano e che conoscesse bene la Serie A; il centrocampista del Torino era l'identikit perfetto per quello che stavano cercando.

I NUMERI DI RICCI COL TORINO - Arrivato nel gennaio 2022 dall'Empoli, in poco tempo Ricci è diventato un giocatore-chiave nel Torino tanto da diventare anche il capitano della squadra. Arrivato come regista, nell'ultimo anno di Juric ha lavorato anche da mezz'ala - altro ruolo nel quale potrebbe schierarlo Allegri nel Milan - cercando più inserimenti senza palla. Nell'ultima stagione, con Vanoli in panchina, Samuele ha saltato solo due partite per squalifica più altre due per problemi fisici. Due assist - uno in campionato e uno in Coppa Italia - e anche un gol contro l'Udinese decisivo per il pareggio finale.