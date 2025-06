Perché il Milan ha venduto Reijnders

Quella nata come una voce dall'Inghilterra, è diventata realtà: Tijjani Reijnders è un nuovo giocatore del Manchester City, l'indiscrezione lanciata tempo fa dal Guardian con il passare delle settimane ha preso corpo diventato prima una trattativa e poi una firma sul contratto. Accordo per cinque anni tra i Citizens e il centrocampista olandese, il Milan incassa e saluta un top player che in una stagione negativa come quella scorsa è stato tra i pochi a salvarsi. Guardiola lo voleva in tempi brevi per portarlo al Mondiale per Club, la società l'ha accontentato.

PERCHE' IL MILAN HA VENDUTO REIJNDERS - Il sacrificio di Reijnders era inevitabile dopo che il Milan ha mancato la qualificazione alla prossima Champions League in particolare, e più in generale non ha centrato l'accesso a nessuna delle competizioni europee per il 2025/26. Gli incassi che non arriveranno da quel lato dovevano entrare da un'altra parte, e così la società aveva già messo in conto la cessione di uno - o più - giocatori importanti. L'olandese era quello che aveva più mercato e per il quale è stata fatta l'offerta ritenuta più giusta per il suo livello.

MILAN, NON SOLO REIJNDERS: ALTRE DUE CESSIONI TOP - Reijnders, però, non è l'unico top player che può lasciare il Milan. Su Mike Maignan è sempre vivo l'interesse del Chelsea nonostante l'ultima offerta sia lontana dalla richiesta dei rossoneri, sullo sfondo ci sono altri club della Premier League e non solo. L'altro nome caldo in uscita è quello di Theo Hernandez: il Milan ha un accordo con l'Al-Hilal per 30 milioni, ma il giocatore non è convinto della destinazione e sta prendendo tempo; nei giorni scorsi, il suo agente ha avuto colloqui con l'Atletico Madrid ma l'offerta dei Colchoneros per il suo cartellino è considerata ancora troppo bassa dal club rossonero.