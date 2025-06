Perché il Milan non gioca il Mondiale per Club

È calcio d’estate, ma che calcio… Una volta archiviata la Serie A si partirà con il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio negli Stati Uniti e sarà la prima edizione con il nuovo format: 32 divise in otto gironi da quattro, le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta. Due italiane nel torneo, Juventus e Inter: i bianconeri sono stati inseriti nel gruppo G con Al-Ain, Manchester City e Casablanca; i nerazzurri sono nel gruppo E con Monterrey, River Plate e Urawa Reds.

PERCHE' IL BARCELLONA NON GIOCA IL MONDIALE PER CLUB

PERCHÉ IL MILAN NON È AL MONDIALE PER CLUB - Nel torneo che si giocherà in Usa non ci sarà il Milan, che ha vissuto una stagione complicata e non rientra nei 12 posti destinati ai club europei: al Mondiale per Club si sono qualificati i campioni della Champions League degli ultimi 4 anni e le 8 squadre con la miglior posizione nel ranking UEFA (massimo due squadre per ogni Paese). Il Milan si era giocato il secondo slot italiano con Juventus e Napoli: per andare al Mondiale per Club avrebbe dovuto continuare il cammino nella Champions League 2023/24, interrotta ai gironi con la retrocessione in Europa League della squadra allora allenata da Stefano Pioli.

PERCHE' IL LIVERPOOL NON GIOCA IL MONDIALE PER CLUB

PERCHE' L'ARSENAL NON GIOCA IL MONDIALE PER CLUB

DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB - Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito. La gara d’esordio sarà Al Ahly-Inter Miami ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

QUANTO GUADAGNA L'INTER AL MONDIALE PER CLUB

QUANTO GUADAGNA LA JUVENTUS AL MONDIALE PER CLUB

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione