Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l’operazione. Ce ne vorranno 24 o 48 secondo Sky Sport, che racconta di un’accelerata dei rossoneri in queste ore con la possibilità che l’affare si chiuda davvero in tempi brevi. Fin dai primi contatti il giocatore aveva dato apertura ai rossoneri, il nuovo ds Igli Tare ha prima discusso internamente della possibilità di prendere Modric e quando ha visto annuire tutti ha iniziato la trattativa.

PERCHÉ IL MILAN PUÒ PRENDERE MODRIC - In passato il giocatore non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori rossoneri, Tare ha discusso prima internamente l’ipotesi di fare un tentativo per portarlo a Milano e quando ha avuto l’ok per procedere ha contattato il giocatore. Dall’altra parte, dopo l’addio al Real Madrid, c’è la voglia di iniziare un nuovo capitolo da zero, ripartire da uno dei cinque campionati principali in una società storica come il Milan.

I NUMERI DI MODRIC - A settembre Modric compirà 40 anni, ma nonostante l’età l’ex Tottenham può diventare un giocatore importante in campo e un punto di riferimento nello spogliatoio, mettendo esperienza, leadership e personalità al servizio della squadra. Nell’ultima stagione al Real ha totalizzato 57 presenze - una media di 51 minuti a partita - con almeno 3 palloni recuperati in ogni gara.