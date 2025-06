Perché il Milan può vendere Leao

Il Milan sta entrando nell'ottica di una possibile cessione di Rafael Leao in estate. L'attaccante portoghese ha il contratto in scadenza a giugno 2028, ma se dovesse arrivare un'offerta importante non è escluso che possa partire. Al momento offerte concrete non ne sono ancora arrivate, il giocatore non ha mai manifestato la volontà di lasciare i rossoneri; recentemente ha risposto così a una domanda sul suo futuro: "Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere: voglio continuare a divertirmi e a giocare ad alto livello".

PERCHE'IL MILAN PUO' VENDERE LEAO - A pesare sulla gestione del mercato del Milan è la mancata qualificazione dei rossoneri a una competizione europea per il 2025/26. Già l'eventuale mancato accesso alla Champions avrebbe potuto condizionare l'estate, ma avendo fallito anche Europa League e Conference il sacrificio di un top player è ancora più probabile: tra i nomi dei possibili partenti per fare cassa c'è proprio Rafael Leao, per il quale potrebbero arrivare offerte importanti nei prossimi mesi.

GLI ALTRI TOP PLAYER SACRIFICABILI - Se non dovesse essere l'ex Lille a lasciare il Milan, ci sono altri tre giocatori che potrebbero andare via: su Reijnders c'è un forte interesse del Manchester City con il Chelsea sullo sfondo, la trattativa per il rinnovo di Maignan è bloccata e non è escluso che possa andare via, e l'altro nome è quello di Theo Hernandez. Sono questi i giocatori con più mercato oltre all'attaccante portoghese; uno di loro probabilmente partirà, ma i sacrificati sul mercato potrebbero essere anche di più.

