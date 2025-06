Perché il Milan può vendere Theo Hernandez

La stagione di Theo Hernandez al Milan è stato un sali e scendi tra prestazioni da top player e altre partite in cui è andato in difficoltà. In generale, in sei anni con la maglia rossonera il terzino francese ha giocato ad alti livelli sono a tratti, ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma al momento non ci sono margini per un rinnovo; con questo scenario, la società sta pensando a una cessione di Theo che ha mercato all'estero. In particolare in Arabia Saudita, dove l'Al-Hilal sta aspettando una risposta dal giocatore dopo aver già trovato un'intesa verbale con il Milan.

PERCHE' IL MILAN PUO' VENDERE THEO HERNANDEZ - A pesare sulla gestione del mercato del Milan è la mancata qualificazione dei rossoneri a una competizione europea per il 2025/26. Già l'eventuale mancato accesso alla Champions avrebbe potuto condizionare l'estate, ma avendo fallito anche Europa League e Conference il sacrificio di un top player è ancora più probabile: tra i nomi dei possibili partenti per fare cassa c'è proprio Theo Hernandez, per il quale l'Al-Hilal continua a spingere provando a convincere il giocatore a trasferirsi in Arabia.

GLI ALTRI TOP PLAYER SACRIFICABILI - Se non dovesse essere l'ex Atletico Madrid a lasciare il Milan, ci sono altri tre giocatori che potrebbero andare via: Reijnders è molto vicino al Manchester City, la trattativa per il rinnovo di Maignan è bloccata e non è escluso che possa andare via con il Chelsea che ha avviato i contatti con il suo entourage, e l'altro nome è quello di Rafael Leao. Sono questi i giocatori con più mercato oltre al terzino francese; uno di loro probabilmente partirà, ma i sacrificati sul mercato potrebbero essere anche di più.

