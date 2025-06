Perché il Monaco ha preso Pogba

A fine giugno il Monaco ha piazzato la scommessa di mercato: Paul Pogba. Sì, proprio lui. E' tornato, is back. A due anni dall'ultima partita riparte dalla "sua" Francia, lì dove sente aria di casa e prova a ritrovare un po' di serenità. Arriva al Monaco da svincolato, due anni di contratto con scadenza fissata per giugno 2027 e lacrime di gioia al momento della firma: sui canali social del club francese è stato pubblicato un video di Pogba che si commuove di fronte al contratto. La società ha deciso di puntare su di lui per rilanciarlo, dopo una serie di colloqui si sono resi conto della volontà del giocatore di ricominciare da zero per tornare ad alti livelli; gli mancava il campo, e l'obiettivo è quello di mettersi alle spalle un periodo complicato attraverso i risultati in campo.

QUANTO GUADAGNA POGBA AL MONACO

L'ULTIMA PARTITA DI POGBA - L'ultima partita di Paul Pogba è stata il 3 settembre 2023 in un Empoli-Juventus nel quale il centrocampista francese è entrato nell'ultima mezz'ora al posto di Miretti. In panchina c'era Massimiliano Allegri, la Juve avrebbe vinto 2-0 e da quel giorno in poi l'ex Manchester United non avrebbe più giocato una partita. Sospeso per doping una settimana dopo quella partita, viene squalificato per 18 mesi (stop ridotto rispetto alla sentenza precedente) e a fine novembre 2024 risolve il suo contratto con la Juve e rimane svincolato.

COME CAMBIA IL CENTROCAMPO DEL MONACO CON POGBA - Il Monaco di Adolf Hutter gioca un 4-2-3-1 nel quale Pogba potrebbe trovare spazio sia nei due mediani davanti alla difesa - ipotesi più probabile - che sulla linea dei trequartisti (più difficile). Tra i centrocampisti della rosa c'è Denis Zakaria, anche lui ex Juve, e occhio al classe 2004 Lamine Camara che arriva da una stagione positiva in Ligue 1. Pogba punta a un posto da titolare nella formazione-tipo, più facile trovare spazio davanti alla difesa che sulla trequarti dove ci sono Ben Seghir, Minamino, Golovin, Embolo e Akliouche.