Perché il Napoli vuole Allegri

Dopo una sola stagione l'avventura di Antonio Conte a Napoli può finire. La squadra azzurra vuole rimanere al top in Italia per diventare protagonista anche in Champions League, il presidente Aurelio De Laurentiis ha alzato l'asticella anni fa e adesso non vuole più scendere di livello. Se Conte dovesse andare via, l'idea è quella di prendere un nuovo allenatore che possa lottare subito per i primi posti; escluse, quindi, le ipotesi di un progetto a lungo termine con giovani da aspettare e far crescere.

COME PUO' GIOCARE IL NAPOLI CON ALLEGRI

PERCHE' IL NAPOLI VUOLE ALLEGRI - Uno dei nomi nella lista di De Laurentiis, ed è il primo dell'elenco, è Massimiliano Allegri, fermo nell'ultima stagione dopo l'esperienza chiusa con la Juventus a maggio 2024. L'allenatore livornese corrispnde all'identikit che sta cercando il Napoli: sei scudetti vinti in carriera, cinque nei primi cinque anni sulla panchina bianconera; cinque Coppe Italia (record) e la voglia di riscatto dopo l'ultima annata negativa a Torino. Il Napoli per ricominciare a vincere, una suggestione di Dela che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

IL RAPPORTO NAPOLI-CONTE - Il rapporto tra Conte e De Laurentiis è andato avanti tra alti e bassi. Dopo la fine del mercato invernale l'allenatore non era contentissimo, per usare un eufemismo: il Napoli vende Kvaratskhelia e dopo aver trattato diversi esterni lo sostituisce - numericamente - con Okafor in uscita dal Milan e arrivato nelle ultime ore di mercato. L'allenatore non la prende benissimo. Aveva chiesto un difensore e per questo Rafa Mir era stato praticamente ceduto in Spagna, il rinforzo dietro non è più arrivato e il tecnico ha bloccato la cessione dello spagnolo.