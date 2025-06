Perché il Napoli vuole Musah

Dopo aver vinto lo scudetto alla fine di un testa a testa con l'Inter fino all'ultima giornata, il Napoli di Antonio Conte è concentrato sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'allenatore ha deciso di rimanere in azzurro dopo aver ricevuto delle garanzie da De Laurentiis su un'estate da protagonisti, con colpi importanti e mirati. Il primo in ordine di tempo sarà Kevin De Bruyne, un giocatore che accende l'entusiasmo dei tifosi e che arriverà a parametro zero dopo la fine del contratto con il Manchester City.

PERCHE' IL NAPOLI VUOLE MUSAH - Tra le richieste di Conte alla dirigenza c'è Yunus Musah, centrocampista classe 2002 da due anni al Milan dove però non sta trovando molto spazio. L'avventura in rossonero non decolla, così l'allenatore del Napoli l'ha individuato come rinforzo in mezzo al campo per sostituire Billing che non verrà riscattato e tornerà al Bournemouth (gli azzurri avevano un diritto a 10 milioni). L'ex Valencia è l'identikit del giocatore che piace a Conte, centrocampista fisico che può giocare sia mediano che mezz'ala, abile nei contrasti e nel recupero del pallone. Sei gol in carriera, l'ultimo nel 2022.

MUSAH-NAPOLI, LA TRATTATIVA COL MILAN - Dopo un colloquio tra Antonio Conte, il ds del Napoli Manna e il presidente De Laurentiis la dirigenza azzurra si è messa al lavoro per provare a chiudere l'operazione Musah: la trattativa con il Milan sta procedendo spedita sulla base di un trasferimento a titolo definitivo intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi, i rossoneri l'avevano messo sul mercato già da qualche mese e il Napoli sta provando l'affondo. A oggi l'operazione è in una fase avanzata, nelle ultime ore il West Ham ha provato a inserirsi ma ha trovato la strada sbarrata.