Perché Inzaghi è andato all'Al-Hilal

Il rimpianto più grande di Simone Inzaghi prima di lasciare l'Inter è stata quella sconfitta contro il Psg nella finale di Champions League. Un ko forte, tanto forte: è il passivo più pesante per una squadra in una finale nella storia della competizione. Addio amaro quello dell'allenatore, che al termine di una riunione con i vertici nerazzurra andata in scena nel pomeriggio di martedì 3 giugno, ha comunicato la sua volontà di accettare la proposta dell'Al-Hilal e continuare la sua carriera in Arabia Saudita.

QUANTO GUADAGNA INZAGHI ALL'AL-HILAL

PERCHE' INZAGHI E' ANDATO ALL'AL-HILAL - Oltre che per un'importante proposta economica messa sul piatto dal club arabo, Inzaghi ha deciso di accettare l'offerta dell'Al-Hilal perché sentiva che il suo ciclo nerazzurro era arrivato ormai al tramonto. Nei quattro anni a Milano l'allenatore ha dato tutto vincendo uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Dopo una stagione complicata durante la quale i nerazzurri sono stati in corsa su tutti i fronti fino all'ultimo rimanendo poi senza trofei, Inzaghi ha avuto la sensazione di aver bisogno di nuovi stimoli fuori dall'Italia, ha voluto cercare motivazioni lontano dall'Europa.

LA LETTERA D'INZAGHI - Nella giornata di martedì 3 giugno l'allenatore ha avuto una riunione con i vertici dell'Inter al termine della quale ha comunicato la sua decisione a Marotta, Ausilio e il loro staff. Salutando tutti con questa lettera pubblicata sul sito ufficiale dell'Inter: "È venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto. Ogni giorno ho dedicato all’Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Sono stato ricambiato con professionalità e passione da calciatori, dirigenti e da ogni singolo dipendente del club. I sei trofei conquistati, tra cui lo scudetto della Seconda Stella, unitamente al percorso in Uefa Champions League nel 2023 e pochi giorni fa, sono la testimonianza tangibile di quanto il mio lavoro sia stato supportato da una comunione d’intenti con il mio staff e con ogni componente dell’Inter”.

"SCELTA CONDIVISA" - “Ringrazio gli azionisti per la fiducia che non è mai mancata, il Presidente e i suoi collaboratori per l’aiuto e il dialogo quotidiani. In una giornata difficile come quella di oggi penso sia giusto ribadire questo senso di gratitudine anche per il confronto che si è concluso poco fa. Siamo stati sinceri e abbiamo insieme deciso di concludere questo magnifico percorso. Un’ultima parola la voglio dedicare ai milioni di tifosi nerazzurri che mi hanno incitato, hanno pianto e sofferto nei momenti difficili e hanno riso e festeggiato nei sei trionfi che abbiamo vissuto insieme. Non vi dimenticherò mai”.