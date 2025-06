Perché Kolo Muani può giocare il Mondiale per Club con la Juventus

La Juventus è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione con il nuovo format. I bianconeri sono l'unica squadra italiana insieme all'Inter, la squadra di Tudor è stata inserita nel gruppo G con Al-Ain, Manchester City e Casablanca; le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta. Per le squadre che partecipano alla competizione la Fifa ha aperto una finestra speciale di mercato, dal 1° al 10 giugno; inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio.

PERCHE' KOLO MUANI PUO' GIOCARE IL MONDIALE PER CLUB CON LA JUVENTUS - I bianconeri potrebbero approfittare di questa finestra di mercato extra per rinforzare la rosa in vista del torneo negli Stati Uniti. La prima operazione in vista del torneo negli Stati Uniti è una conferma, quella di Kolo Muani, per il quale è stato trovato l'accordo con il Psg per prolungare il prestito. A confermato è il nuovo dg della Juve Damien Comolli: "Abbiamo fatto un accordo con il Psg per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Ho parlato con il calciatore settimana scorsa. Ha deciso di giocare il Mondiale con noi e rimarrà. Abbiamo parlato con il Psg per il Mondiale, per dopo invece sono ottimista per raggiungere un accordo per l'intera stagione. Il Psg non ha chiuso al prestito e il giocatore è propenso".

I NUMERI DI KOlO MUANI CON LA JUVENTUS - Arrivato a Torino nel mercato di gennaio dal Psg in prestito secco, Kolo Muani era partito subito forte con la Juventus: gol al debutto contro il Napoli, poi le doppiette ad Empoli e Como; cinque gol nelle prime tre partite, poi un assist contro l'Inter. Un impatto pazzesco ma dopo quella gara contro i nerazzurri ci sono stati due mesi a secco sia di reti che di passaggi decisivi. L'attaccante francese è tornato a segnare a fine aprile chiudendo il campionato con la media di un centro ogni due gare nelle ultime partite.

DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB - Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito. La gara d’esordio sarà Al Ahly-Inter Miami ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

