Perché la Juventus ha rinnovato il contratto di Tudor

Avanti con Tudor. La Juventus ha deciso di rinnovare nuovamente il contratto dell'allenatore nonostante meno di un mese fa sia scattato il prolungamento automatico fino al 2026 per aver centrato l'obiettivo della qualificazione in Champions. Il nuovo accordo ha allungato la scadenza di un anno dal 2026 al 2027, con l'inserimento di un'opzione di rinnovo per il 2028. Un gesto importante da parte della società, che ha deciso di andare avanti con Igor Tudor almeno per i prossimi due anni, a partire dal Mondiale per Club in programma dal 14 giugno al 13 luglio.

PERCHE' LA JUVENTUS HA RINNOVATO IL CONTRATTO DI TUDOR - Nonostante il rinnovo automatico, la Juve aveva la possibilità di rescindere il contratto di Tudor pagando una penale all'allenatore. La società però ha deciso di non usufruire di questa clausola e anzi, di allungare il contratto dell'allenatore. Scelto in prima persona da John Elkann per mettere un po' d'ordine in una situazone di caos, dietro alla scelta ci sono i risultati positivi e il traguardo raggiunto, il rapporto con la proprietà è ottimo e il tecnico ha la fiducia di tutto lo spogliatoio.

JUVE, DAI NO DI CONTE E GASPERINI ALLA CONFERMA DI TUDOR - Eppure c'è stato un momento in cui le strade di Igor Tudor e della Juve potevano separarsi. A fine campionato i bianconeri avevano contattato sia Antonio Conte che Gian Piero Gasperini per capire se ci fossero possibilità di un loro ritorno a Torino (Gasp ha allenato le giovanili dal 1994 al 2003). Incassato il doppio no con il primo che ha scelto di rimanere a Napoli e l'altro che ha accettato la proposta della Roma, la Juve ha deciso di non andare su altri allenatori e dare piena fiducia a Igor Tudor.