Perché la Juventus vuole Conte

Stagione complicata, quella della Juventus, che dopo l'arrivo di Thiago Motta e lo scudetto nel mirino ha dovuto ridimensionare gli obiettivi previsti e abbassare l'asticella: l'annata bianconera è stata talmente difficile che la dirigenza ha deciso di cambiare allenatore in corsa, con l'esonero dell'ex Bologna a marzo e l'arrivo di Igor Tudor. Il tecnico croato rimarrà fino al Mondiale per Club, poi la società traccerà una linea e farà delle valutazioni, per capire se andare avanti con lui o cambiare allenatore.

COME PUO' GIOCARE LA JUVENTUS CON CONTE

PERCHE' LA JUVENTUS VUOLE CONTE - Il primo nome di Cristiano Giuntoli è quello di Antonio Conte, che potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione e se dovesse aprire a un ritorno alla Juve il dirigente bianconero affonderebbe subito il colpo. Una certezza per ripartire, perché in pochi conoscono la Juve meglio di lui e a Torino è uno di casa; dopo anni difficili l'eventuale arrivo di Conte riporterebbe anche entusiasmo tra i tifosi. E' lui il profilo ideale per la società, che vuole tornare il prima possibile a tornare a vincere.

JUVENTUS-TUDOR, I DETTAGLI DEL CONTRATTO - A marzo scorso Tudor ha firmato un contratto fino alla fine del Mondiale per Club, con rinnovo automatico fino a giugno 2025 in caso di qualificazione alla prossima Champions League; negli accordi c'è anche una clausola in favore della società: se lo riterrà opportuno, dopo la fine del torneo che si giocherà negli Stati Uniti potrà rescindere il contratto di Tudor pagando una penale; risparmiando però la spesa di un anno di contratto in caso di rinnovo automatico.