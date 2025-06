Perché la Nazionale femminile di pallanuoto si chiama Setterosa?

La Nazionale maschile viene chiamata “Settebello” per la famosa storia legata al 1948. E perché invece le ragazze della pallanuoto azzurra vengono comunemente chiamate “Setterosa”? L’etimologia è abbastanza recente, visto che la prima manifestazione mondiale ufficiale di pallanuoto femminile ha visto la luce nel 1979, con la disputa della Coppa del Mondo, mentre nel 1985 si è svolta la prima edizione dei campionati mondiali ed infine, nel 2000, la disciplina ha esordito ai giochi olimpici.

Da Settebello a Setterosa – In realtà il nomignolo” Setterosa” è stato semplicemente muotato da Settebello. È stato mutuato da quello, proprio tra la fine degli anni ’90 e l’inizio di questo secolo, quando anche i risultati a livello femminile iniziavano ad essere importanti. Gli Europei vinti nel 1995 e nel 1997, il titolo Mondiale del 1998.

L’oro del 2004 – Se il “Settebello” ha vinto l’oro olimpico in ben tre occasioni (l’ultima nel 1992), il “Setterosa” in sei edizioni dei Giochi si è imposto solo nel 2004, ad Atene. Nel 2016 ha centrato l’argento olimpico, mentre alle Olimpiadi di Tokyo non è riuscita a qualificarsi.