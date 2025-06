Perché la Roma ha scelto Gasperini

Gran parte del merito dell'arrivo di Gian Piero Gasperini a Roma è di Claudio Ranieri, l'ex allenatore giallorosso che ha lasciato il post a Gasp in panchina iniziando una nuova vita da consigliere/consulente dei Friedkin. E, affiancato dal ds Ghisolfi, ha portato avanti in prima persona i colloqui con l'ex tecnico dell'Atalanta per convincerlo ad andare nella capitale. Contatti continui tra due uomini con grande esperienza nel calcio, gli ha spiegato il nuovo piano della società e l'ha convinto a iniziare l'avventura in giallorosso dopo 9 anni all'Atalanta.

PERCHE' LA ROMA HA SCELTO GASPERINI - La volontà di Ranieri era quella di prendere un allenatore che possa portare avanti un progetto negli anni per stabilirsi tra i primi quattro posti in campionato, e che sappia lavorare con i giovani per valorizzarli e poi, eventualmente, rivenderli a un prezzo superiore alla cifra investita per prenderli. E Gasp durante la sua esperienza all'Atalanta ha dimostrato di avere queste caratteristiche, abbinate a obiettivi centrati e la vittoria dell'Europa League che passerà alla storia.

LA GARANZIA RANIERI - Dopo l'incontro a Firenze al quale ha partecipato anche la proprietà, Gasperini si era preso qualche giorno per valutare ogni aspetto del contratto e studiare tutti i dettagli. Tra le promesse c'è quella di essere coinvolto nelle scelte di mercato; la garanzia avuta dall'allenatore si chiama Claudio Ranieri, che dopo aver portato la Roma in Europa League - presa a novembre in una situazione difficilissima dopo l'arrivo di Juric per De Rossi - ha chiuso la sua prima trattativa da consigliere.