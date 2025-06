Perché l'Atletico Madrid ha preso Ruggeri

Il trasferimento di Matteo Ruggeri all'Atletico Madrid è stata un'operazione decollata in pochi giorni. L'Atalanta non aveva previsto una cessione dell'esterno classe 2002, ma quando l'Atletico Madrid si è presentato con un'offerta ritenuta importante hanno deciso di dare il via libera. Ruggeri è uno dei tanti giocatori usciti dal settore giovanile nerazzurro, l'unica esperienza lontano da Bergamo è stata un prestito alla Salernitana in Serie A nel 20201-22 nella quale il giocatore contribuisce alla salvezza.

QUANTO GUADAGNA L'ATALANTA DALLA CESSIONE DI RUGGERI ALL'ATLETICO MADRID

PERCHE' L'ATLETICO MADRID HA PRESO RUGGERI - L'Atletico Madrid stava cercando un esterno sinistro e dopo il tentativo per Theo Hernandez stavano valutando altri profili in quella zona di campo: hanno chiesto informazioni alla Roma per Angeliño ma i colloqui non sono stati approfonditi, per il terzino del Milan avevano capito che non c'era più niente da fare quando il giocatore ha dato l'ok al trasferimento all'Al-Hilal. Così hanno pescato comunque in Serie A, affondando il colpo per Ruggeri.

I NUMERI DI RUGGERI CON L'ATALANTA - Ruggeri lascia l'Atalanta dopo più di 100 partite in nerazzurro, negli anni ha preso sempre più spazio fino a diventare un titolare della fascia mancina. E' stato un punto fermo della squadra di Gasperini mettendo sul curriculum anche il debutto in Champions League e i primi gol europei, arrivati in quell'Europa League che l'Atalanta vince con Ruggeri titolare nella finale contro il Bayer Leverkusen. Nell'era Spalletti ha sfiorato il debutto in Nazionale, totalizzando solo due panchine nelle gare di Nations League contro la Germania.