Perché l'Inter ha preso Bonny

Da una parte il campo con la nuova Inter di Chivu impegnata nel Mondiale per Club che si sta giocando negli Stati Uniti, dall'altra la dirigenza al lavoro per rinforzare il mercato. Se in difesa l'obiettivo è quello di ringiovanire il reparto e a centrocampo gira tutto intorno alla possibile cessione di Calhanoglu - Galatasaray in pressing - in attacco ci sarà una mezza rivoluzione: fuori Correa e Arnautovic, a meno di colpi di scena dovrebbero essere confermati Lautaro e Thuram e per Taremi verranno valutate offerte. Uno tra Pio Esposito e Valentin Carboni verranno confermati in rosa - probabilmente il primo - e dal Parma è arrivato il francese classe 2003 Ange-Yoan Bonny.

BONNY PUO' GIOCARE IL MONDIALE PER CLUB CON L'INTER? COSA DICE IL REGOLAMENTO

PERCHE' L'INTER VUOLE BONNY - Marotta e Ausilio erano consapevoli che sarebbero serviti dei rinforzi in attacco e da tempo stavano lavorando sull'attaccante del Parma, che in nerazzurro ritroverà Cristian Chivu dopo averci lavorato la scorsa stagione a Parma. I nerazzurri stavano lavorando da tempo a quest'obiettivo, già da qualche mese l'avevano individuato come alternativa ideale a Marcus Thuram: volevano inserire in rosa un attaccante fisico, che avesse strappo e progressione. E in questo senso Bonny era stato scelto come rinforzo giusto. Superata la concorrenza di Napoli e di altri club stranieri, Bonny potrebbe anche raggiungere il gruppo negli Stati Uniti per essere a disposizione negli eventuali quarti del Mondiale per Club.

I NUMERI DI BONNY CON IL PARMA - Al Parma dall'estate 2021, dopo tre stagioni in Serie B Bonny è salito in A con i gialloblù sente subire il salto di categoria. Nell'ultimo campionato ha quasi sempre giocato titolare, la società ci puntava molto e ha avuto ragione: l'impatto è stato positivo, 6 gol e 4 assist oltre a una plusvalenza importante che ha generato il club con la sua cessione. I gialloblù l'avevano preso dalla seconda squadra dello Chateauroux per una cifra di poco inferiore al milione di euro, una scommessa vinta che a distanza di qualche anno ha fatto guadagnare il Parma.