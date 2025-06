Perché l'Inter ha scelto Chivu

L'Inter del post Inzaghi riparte da Cristian Chivu. Uno degli eroi del Triplete che conosce bene l'ambiente nerazzurro per aver iniziato lì, dalle giovanili, la carriera da allenatore. Il primo trofeo messo in bacheca è uno scudetto con l'Inter Primavera, la prima esperienza da tecnico dei grandi l'ha avuta a Parma nella scorsa stagione, quando a febbraio prende il posto dell'esonerato Pecchia con l'obiettivo di evitare la retrocessione: presa la squadra al terz'ultimo posto, riesce a conquistare la salvezza e ora inizia una nuova avventura all'Inter.

PERCHE' FABREGAS E' RIMASTO AL COMO

PERCHE' L'INTER HA SCELTO CHIVU - La scelta di andare su Chivu è stata più una virata, dopo i primi due obiettivi sfumati. Il nome sul quale l'Inter ha insistito di più è stato quello di Cesc Fabregas, ma il Como ha alzato un muro di fronte ai numerosi tentativi fatti da Marotta e Ausilio per portare l'allenatore spagnolo a Milano. L'altra scelta era Patrick Vieira, che poteva liberarsi dal Genoa con una clausola di 500mila euro: dopo il no per Fabregas c'è stato qualche timido approccio, ma poi la dirigenza è andata dritta su Chivu.

COME PUO' GIOCARE L'INTER CON CHIVU

IL MERCATO DELL'INTER CON CHIVU - Scelto il nuovo allenatore, ora l'Inter si concentrerà sul mercato giocatori con l'obiettivo di rinforzare la rosa già in vista del Mondiale per Club: i primi due acquisti sono già arrivati, si tratta di Petar Sucic preso dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrque arrivato dal Marsiglia di De Zerbi (anche lui accostato alla panchina nerazzurra ma non è mai stata una vera e propria idea concreta). Gli altri? Occhio a Bonny e Bernabé, due giocatori che piacciono e che hanno già giocato a Parma con Chivu. Qualcosa cambierà anche in difesa dove l'obiettivo è quello di ringiovanire il reparto, e con l'addio di Inzaghi potrebbe rimanere Davide Frattesi.

QUANTO GUADAGNA CHIVU ALL'INTER