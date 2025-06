Perché l'Islanda di Gudmundsson "ospita" il Kosovo di Rrahmani in Spagna

Si gioca oggi, domenica 23 marzo, la gara di ritorno degli spareggi di Nations League tra l'Islanda dell'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson e il Kosovo del difensore del Napoli Amir Rrahmani, all'andata 2-1 per gli slavi. Ma non si gioca a Reykjavik, la capitale islandese, bensì a Murcia, in Spagna.

Come mai la scelta di questo campo neutro? E' presto detto: il campo di casa dell'Islanda è in ristrutturazione, e dunque in accordo con la UEFA è stato deciso di far giocare la gara che vale la permanenza - per i nordici - o la promozione in Lega B per il Kosovo sul terreno di gioco dello stadio Nueva Condomina.