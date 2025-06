Perché Palladino ha lasciato la Fiorentina

Un po' a sorpresa, in un pomeriggio di fine maggio Raffaele Palladino ha annunciato le dimissioni da allenatore della Fiorentina. A meno di un mese dal rinnovo del contratto fino a giugno 2027. E proprio alla vigilia della finale di Conference League tra Chelsea e Betis Siviglia, che ha fatto fuori i viola nella semifinale. Palladino è arrivato a tanto così dall'ultimo atto del torneo in Polonia, in campionato aveva centrato la qualificazione alla prossima Conference League.

COME PUO' GIOCARE L'ATALANTA CON PALLADINO

PERCHE' PALLADINO HA LASCIATO LA FIORENTINA - In realtà l'allenatore era già da qualche mese che stava valutando la sua posizione, rifletteva su un futuro lontano da Firenze e ha pensato più volte di lasciare alla fine della stagione. Dietro le dimissioni ci sono alcune incomprensioni con la dirigenza dovute anche a incertezze sul mercato e il futuro in bilico di alcuni giocatori-chiave (De Gea e Kean su tutti); le dichiarazioni del ds Pradè dopo il ko col Venezia hanno creato ulteriori tensioni. Inoltre ci sono stati dei problemi sulla gestione degli infortuni e dello staff medico. Frizioni che si sono sommate nel tempo creando tensioni dopo che le parti non sono riuscite a trovare un punto d'incontro su come affrontare questi aspetti. Nonostante il rinnovo, l'allenatore percepiva un clima non solido intorno a lui e così ha deciso di farsi da parte, per una decisione che sembra irremovibile.

DOVE PUO' ANDARE PALLADINO E CHI PUO' PRENDERE LA FIORENTINA - In queste settimane ci sono stati dei contatti con l'Atalanta che perderà Gasperini (verso la Roma). Palladino si può considerare un "allievo" di Gasp e l'idea dei nerazzurri è quella di dare continuità al progetto scegliendo un allenatore con una filosofia simile. Non è da escludere l'ipotesi Lazio in caso di separazione con Baroni, e un'eventuale pista estera. La Fiorentina, invece, è a caccia di un nuovo tecnico: tra i profili che sta valutando la società ci sono quelli di Francesco Farioli e Maurizio Sarri.