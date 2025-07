Perché Paris Saint Germain-Real Madrid inizia con 10 minuti di ritardo

Perché Paris Saint Germain-Real Madrid inizierà con dieci minuti di ritardo rispetto all'orario previsto

Il quarto di finale del Mondiale per Club tra PSG e Real Madrid, in programma alle 21:00 di mercoledì 9 luglio, inizierà con dieci minuti di ritardo a causa dell'arrivo posticipato al MetLife Stadium delle due squadre per colpa del traffico della città di New York.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Doué, Kvaratskhelia.

A Disposizione: Safonov, Tenas, Kamara, Lee, Mayulu, Zaire-Emery, Ramos, Barcola, Mabye.

All. Luis Enrique.

REAL MADRID (3-4-3): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio Fran Garcia; Arda Guler, Tchouameni, Bellingham; Vinicius Junior, Mbappé, Gonzalo Garcia.

A disposizione: Lunin, Cavajal, Militao, Vazquez, Enriquez, Ramon, Camavinga, Modric, Ceballos, Andres, Munoz, Martin, Rodrygo, Brahim Diaz.

All. Xabi Alonso.