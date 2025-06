Perché Pio Esposito può giocare il Mondiale per Club con l'Inter

L'Inter è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione con il nuovo format. I nerazzurri sono l'unica squadra italiana insieme alla Juventus, la squadra di Inzaghi è stata inserita nel gruppo E insieme a Monterrey, River Plate e Urawa Reds; le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta. Per le squadre che partecipano alla competizione la Fifa ha aperto una finestra speciale di mercato, dal 1° al 10 giugno; inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio.

PERCHE' PIO ESPOSITO PUO' GIOCARE IL MONDIALE PER CLUB CON L'INTER - I dirigenti dell'Inter stanno facendo delle valutazioni su le possibili mosse di mercato nella finestra extra dedicata alle partecipanti al Mondiale per Club. I nerazzurri il 30 giugno perderanno Arnautovic e Correa per fine contratto, Inzaghi in attacco rimarrebbe solo con Lautaro, Thuram e Taremi e per questo si sta valutando di tenere in rosa anche Pio Esposito, almeno per il torneo negli Stati Uniti. Il classe 2005 rientrerà dallo Spezia dove ha giocato in prestito per la seconda stagione consecutiva, diventando uno dei protagonisti della squadra anche nei playoff.

I NUMERI DI PIO ESPOSITO CON LO SPEZIA - In estate il più piccolo dei tre fratelli Esposito aveva avuto diverse richieste anche dalla Serie A, ha accettato lo Spezia perché lì era già stato e si era trovato bene, ha sentito la fiducia dell'allenatore Luca D'Angelo che gli aveva promesso un ruolo da protagonista. E così è stato: 18 gol e 2 assist in 37 partite, considerando anche la firma messa sul playoff contro il Catanzaro. Numeri importanti per un ragazzo che l'Inter ha monitorato a distanza, e che ora sta pensando di riportare alla base.

DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB - Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito. La gara d’esordio sarà Al Ahly-Inter Miami ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

