Perché Ranieri ha detto no alla Nazionale

L'esonero di Spalletti è arrivato un po' a sorpresa, annunciato proprio da lui durante la conferenza stampa pre Moldavia contro la quale l'ormai ex ct è andato comunque in panchina: 2-0 firmato Raspadori e Cambiaso, ma il futuro dell'allenatore era già segnato. Per sostituirlo, il nome che piaceva di più al presidente della Federazione Gabriele Gravina era quello di Claudio Ranieri, ed effettivamente un tentativo per prenderlo davvero c'è stato. Il nuovo consigliere dei Friedkin, però, ha declinato la proposta confermando la sua scelta di smettere di allenare per rimanere nella Roma con un altro incarico.

PERCHE' RANIERI HA DETTO NO ALLA NAZIONALE - Il motivo per il quale Ranieri ha detto no alla panchina dell'Italia l'ha spiegato direttamente il diretto interessato: "Ho deciso di rinunciare - ha spiegato nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate all'Ansa - i Friedkin mi avevano lasciato libero di scegliere, ma io ho promesso di smettere, se avessi voluto continuare non avremmo preso Gasperini, voglio solo pensare alla Roma. Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia".

CHI PUO' ESSERE IL NUOVO ALLENATORE DELLA NAZIONALE - Registrata la rinuncia da parte di Claudio Ranieri, la Federazione si è messa alla ricerca di un nuovo ct che prenda il posto dell'esonerato Spalletti: il primo nome è quello di Stefano Pioli, che ha già una trattativa avanzata con la Fiorentina ma al momento in stand by visto l'interesse da parte della Nazionale; la prima alternativa porta a Daniele De Rossi, reduce dall'esonero sulla panchina della Roma a settembre scorso e - a oggi - in vantaggio su Fabio Cannavaro e Rino Gattuso.