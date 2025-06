Perché Reijnders può lasciare il Milan

Una voce dall'Inghilterra spaventa i tifosi del Milan: il Manchester City è su Tijjani Reijnders. Tutto vero, perché secondo il Guardian il club inglese è interessato al centrocampista olandese che è stato inserito nella short list degli obiettivi per l'estate. Piace molto a Pep Guardiola, e secondo quanto filtra è uno degli obiettivi principali dei Citizens. Il giocatore non ha mai manifestato la volontà di andare via e a Milano si trova molto bene, ma se dovesse arrivare un'offerta importante non è escluso che possa partire.

PERCHE' REIJNDERS PUO' LASCIARE DAVVERO IL MILAN - La società non vorrebbe privarsi del centrocampista olandese che sta vivendo la sua miglior stagione della carriera, ma senza aver centrato la qualificazione a nessuna competizione europea, probabilmente i rossoneri sacrificheranno uno dei loro top player e Reijnders potrebbe essere il giocatore indiziato. Il City sta studiando un'offerta importante per provare ad affondare il colpo, al momento non ci sono stati contatti né con il Milan né con il padre/agente, ma è una situazione da tenere monitorata.

GLI ALTRI TOP PLAYER SACRIFICABILI - Sullo sfondo per Reijnders, come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, c'è anche il Chelsea, che aveva fatto una prima richiesta d'informazioni senza però mai approfondire i discorsi e a oggi quella pista è rimasta in stand by. Se non dovesse essere l'ex Az Alkmaar a lasciare i rossoneri, ci sono altri tre giocatori che potrebbero andare via: Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao; sono quelli con più mercato oltre al centrocampista olandese.

