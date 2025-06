Perché Salernitana-Sampdoria è stata sospesa

Clima incandescente a Salerno per la sfida fra Sampdoria e Salernitana, match valido per il ritorno dei playout di Serie B. Allo stadio Arechi, la partita è stata sospesa dall'arbitro Doveri a causa della forte contestazione da parte dei tifosi di fede campana che stanno facendo sentire tutto il loro disappunto per il risultato che sta maturando e che sta condannando i granata alla retrocessione in C.

Ma perché il match è stato sospeso? Dopo il raddoppio blucerchiato, firmato dall’ex Bari Sibilli, dalla Curva Sud dell’impianto dell’Arechi sono stati lanciati dei fumogeni che sono giunti sino al campo di gioco, rendendo di fatto momentaneamente impossibile continuare il match che è stato interrotto in due occasioni fra il 60’ e il 66’. Inoltre, dagli spalti dell'Arechi sono arrivati anche oggetti e seggiolini divelti dalle gradinate. Il direttore di gara Doveri non ha potuto fare altro che farsi consegnare il pallone della partita e mandare le due squadre negli spogliatoi, sospendendo la partita.