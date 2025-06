Perché Theo Hernandez può giocare il Mondiale per Club con l'Al Hilal. Cosa dice il regolamento

Theo Hernandez è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del'Al Hilal. Il terzino del Milan ha trovato l'accordo con la squadra saudita e potrebbe anche giocare il Mondiale per Club. Cosa dice il regolamento.

ACCORDO - Theo Hernandez ha trovato l'intesa verbale sulla base di un contratto a 20 milioni netti a stagione. L'affare è in dirittura d'arrivo, con la squadra di Simone Inzaghi che è pronta ad accogliere il francese. Le parti stanno lavorando per ultimare i passaggi decisivi per un affare che dovrebbe chudersi intorno ai 25 milioni più bonus.

SITUAZIONE - L'Al Hilal è impegnato nel Mondiale per Club e, dopo due giornate, ha due punti nel girone con Real Madrid, Salisburgo (entrambe a quota 4) e Pachuca. Per passare agli ottavi deve vincere all'ultima giornata contro i messicani easpettare il risultato di Salisburgo-Real Madrid. Se l'Al Hilal passerà agli ottavi può aggiungere Theo Hernandez in lista.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

le squadre impegnate al Mondiale possono effettuare sei modifiche alla rosa presente alla competizione (minimo 26 giocatori, massimo 35) secondo le seguenti modalità: