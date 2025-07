Dalla Salernitana, al Vesta. Dove? Diego Perotti in Prima Categoria. Tutto vero. La notizia ha fatto il giro del web: a settembre 2024 l'argentino lascia il calcio giocato annunciando l'addio con un post sui social, e qualche giorno fa eccolo lì su un campetto di terra e la maglia numero 10; ha (ri)debuttato con una piccola società ambiziosa di Roma che punta a diventare il Chievo 2.0. Dietro al Vesta c'è una storia da libro Cuore mista a intuizioni vincenti, tutto a firma del presidente del club Gian Luca Comandini: "L'idea di prendere questa società è nata due anni e mezzo fa - ci aveva raccontato in un'intervista - quando decisi di salvare la squadra dell'orario in cui giocavo da bambino e portarla a diventare il terzo polo sportivo della capitale dopo Roma e Lazio". E oggi, in squadra, c'è anche Diego Perotti. Comandini ci racconta di come l'ex giocatore di Serie A è arrivato a giocare nella sua squadra.

Ci spieghi come sei arrivato a Perotti?

"Tutto nasce da una scommessa che avevamo fatto insieme, un giorno si presentò da me e mi disse 'Eccomi, sono uno di parola'. Inoltre io, lui e Diego Tavano stiamo spesso insieme perché siamo soci dell'agenzia di procura sportiva BSM (tra gli assistiti c'è anche Edoardo Bove, ndr); Perotti si è appassionato molto al padel, ma mi racconta sempre che il calcio gli manca; così, dopo averglielo chiesto diverse volte, ha accettato di giocare nel Vesta".

Come mai all'inizio non era convinto?

"Aveva paura di essere fuori condizione e fuori allenamento, per venire a fare la prima partita con noi si è allenato due mesi da solo".

Professionista.

"Mi ha risposto proprio così, quando gli ho detto che siamo in Prima Categoria e non c'era bisogno di questo carico di lavoro prima di debuttare: 'Io sono un professionista e ci tengo', mi ha detto".

Ci racconti una curiosità legata al debutto di Perotti con il Vesta?

"Dobbiamo fare un passo indietro, al momento del tesseramento: la Federazione ci chiamò per chiederci se ci fosse stato un errore".

Com'è andato il debutto di Diego?

"Abbiamo perso 1-2 in un campo impraticabile per colpa di una forte pioggia, Perotti è rimasto in campo per tutta la partita e ha fatto un assist di tacco per la rete dell'1-0. L'attaccante Fieni potrà raccontare di aver segnato su un suo passaggio decisivo".

Probabilmente la differenza in campo era abissale.

"Decisamente. Anche se ha giocato con il freno a mano ed è stato molto altruista: in tante occasioni bastava tirasse in porta per fare gol, invece spesso ha preferito il passaggio a un compagno".

E la squadra come ha reagito al fatto di giocare con Perotti?

"Erano tutti emozionatissimi, ha ricevuto richieste continue di selfie e autografi sia dai compagni che dagli avversari".

Dopo l'esordio i social sono andati in tilt.

"Alcuni giocatori di altre squadre ci hanno scritto per chiederci se ci sarà contro di loro. Molte persone, invece, vorrebbero comprare la maglia del Vesta con l'autografo di Perotti; probabilmente sarà un'iniziativa che realizzeremo".

Lo rivedremo di nuovo in campo con il Vesta?

"Ancora non lo sappiamo. Alla fine del campionato mancano ancora due partite, l'ultima coincide con l'inaugurazione del nostro nuovo stadio XII Apostoli a Roma, zona Tor Lupara. Per l'occasione ci aspettiamo più di 1000 persone, Perotti ci sarà sicuramente ma deve ancora decidere se scenderà in campo".

Dopo Perotti vedremo altri ex giocatori importanti con la maglia del Vesta?

"Spero proprio di sì, ci stanno scrivendo da ogni parte d'Italia per venire a giocare con noi. Stiamo già lavorando con qualcuno per la prossima stagione, l'obiettivo è quello di fare una campagna acquisti mai vista prima nella storia della Prima categoria".