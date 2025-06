Perugia-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Perugia, galvanizzato dal blitz di Ascoli, nell'undicesima giornata del Girone B di Serie C ospita un Milan Futuro invece ultimo in classifica e in caduta libera.

Crisi piena per la squadra di Bonera, reduce dal ko interno col Legnago e che fin qui ha collezionato una sola vittoria in campionato. Gli umbri invece freschi di ingresso in zona Playoff e intenzionati a restarci, con l'obiettivo di risalire la china dopo un avvio stentato.

Tutto su Perugia-Milan Futuro: data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming.

PERUGIA-MILAN FUTURO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

* Partita: Perugia-Milan Futuro

* Data: domenica 27 ottobre 2024

* Orario: 12:30

* Canale TV: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

* Streaming: NOW, Sky Go

FORMAZIONI UFFICIALI

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Mezzoni, Angella, Torrasi, Giraudo; Di Maggio, Bartolomei, Giunti; Mezzoni, Montevago, Seghetti. All. Formisano.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; D'Alessio, Coubis, Malaspina, Bartesaghi; Alesi, Zukic; Fall, Zeroli, Liberali; Longo. All. Bonera.

DOVE VEDERE PERUGIA-MILAN FUTURO IN TV

Perugia-Milan Futuro sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

PERUGIA-MILAN FUTURO IN DIRETTA STREAMING

Perugia-Milan Futuro, in diretta streaming, sarà visibile sia su NOW che su Sky Go.