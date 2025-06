Pescara-Catania, coda velenosa: testata a un avversario a partita finita, 4 turni di squalifica per Quaini

Dure conseguenze da affrontare per Alessandro Quaini, 26enne difensore centrale del Catania, reo di aver colpito con una testata un avversario al termine dell’ultima sfida disputata contro il Pescara. Il Giudice Sportivo, infatti, ha emanato i propri provvedimenti disciplinari a seguito del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, squalificando il giocatore per le prossime quattro partite.

Una vera e propria stangata per il centrale della squadra siciliana che sarà dunque fermato per ben quattro turni.

IL COMUNICATO - “CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

QUAINI ALESSANDRO (CATANIA): per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. IV Ufficiale)”.