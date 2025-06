Pescara, si va verso il “sì” di Baldini

Il Pescara è tornato in serie B dopo quattro, lunghi, anni di attesa. E ci è riuscito superando ben 5 turni ai play off. Un’impresa che porta la firma di un allenatore tanto amato quanto discusso: Silvio Baldini. Uomo sincero e leale, tecnico preparato e con idee innovative: l’ex Palermo ha chiesto tempo per riflettete sul futuro.

VERSO IL SI- Baldini ha preso del giorni riflettere con la sua famiglia perché la stagione è stata lunga e piena di momento bellissimi ma anche di brutti. Secondo le ultime indiscrezioni, oggi pomeriggio il tecnico carrarese darà una risposta definitiva al Pescara che dovrebbe essere positiva.