Pescara-Torres: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il blitz di Terni ha aumentato l'entusiasmo attorno al nuovo Pescara di Silvio Baldini, che nella seconda giornata del Girone B di Serie C proverà a ripetersi nell'esordio casalingo in campionato contro la Torres.

I sardi, proprio come gli abruzzesi, nel primo match hanno anch'essi colto i 3 punti travolgendo tra le mura amiche la Vis Pesaro con un sonoro 3-0. Insomma, la sfida dell'Adriatico sulla carta si preannuncia scoppiettante.

Tutto su Pescara-Torres: dalle formazioni, a data, orario, diretta tv e streaming del match.

PESCARA-TORRES: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Pescara-Torres

• Data: domenica 1 settembre 2024

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky Sport (253)

• Streaming: NOW, Sky Go

Pescara-Torres sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (253) e visibile in streaming utilizzando NOW e Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese; Tunjov, Squizzato, Dagasso; Bentivegna, Vergani, Cangiano. All. Baldini.

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani; Zambataro, Brenta, Mastinu, Guiebre; Varela, Scotto; Fischnaller. All. Greco.