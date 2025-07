Pinamonti torna al Sassuolo: che cosa farà il Genoa in attacco?

Confermato Vieira, il club rossoblù sta lavorando per allestire una squadra che possa alzare l'asticella a partire dall'attacco.

Terminato il suo periodo in prestito al Genoa, AndreaPinamonti ha fatto rientro al Sassuolo appena tornato in Serie A.

Il futuro dell'attaccante classe 1999 ed ex Inter è ancora tutto da decifrare. L'ingaggio alto sta spingendo i neroverdi a valutare la possibilità di una cessione per liberare risorse utili a mettere sotto contratto Giovanni Simeone.

E proprio in questo senso, il Genoa sta monitorando la situazione per capire se riuscirà a riportare in rossoblù l'attaccante già allenato da Patrick Vieira in questa stagione.

In caso non si riuscisse a concretizzare la pista Pinamonti, il Grifone sta valutando seriamente la possibilità di mettere sotto contratto Casper Tegnstedt, protagonista di una bella prima stagione in Serie A con il Verona e ora tornato alla casa madre del Benfica.

Da non escludere anche un ritorno proprio di Giovanni Simeone, qualora il Napoli aprisse alla possibilità di una sua partenza e il Genoa riuscisse a superare la proposta economica del Sassuolo.