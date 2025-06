Pisa, il futuro di Filippo Inzaghi è tutto da scrivere: sullo sfondo c'è il Palermo

, in un mondo particolare come quello del calcio in cui le parole “programmazione” e “ambizione” vanno ben calibrate e ponderate. Dopo parecchi anni in questo ambiente, dopo essersi costruito un percorso importante anche da allenatore,, sulle prospettive che la terza promozione della sua carriera può aprirgli.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, il tecnico piacentino si attende risposte definitive dagli incontri che avrà a breve coi vertici del Pisa per conoscere programmi, obiettivi di mercato ed intenzioni in vista del primo campionato di Serie A da 34 anni a questa parte. La società e nello specifico il presidente Giuseppe Corrado hanno provato a trasmettere serenità all'ambiente, rammentando che Inzaghi è sotto contratto fino al 2026. Poi, come dicevamo, ci sono gli incontri, le parole, le sensazioni da carpire ed eventualmente le proprie aspettative da mettere sul piatto. E Superpippo è troppo navigato per non immaginare che le attenzioni su di lui possano tornare ad essere molte e variegate dopo una stagione così.

Per esempio, Tuttosport rivela che una delle società che potrebbe valutare un cambio della guardia, sempre in un campionato molto caro come la Serie B, sia il Palermo.Il campionato tormentato vissuto dai rosanero, qualificatisi al primo turno dei playoff contro la Juve Stabia, non ha dissolto le nubi che aleggiano sopra la testa dell'allenatore Alessio Dionisi. Anzi. Il clima di perenne scetticismo e contestazione della piazza non ha scalfito le convinzioni della dirigenza, che gli ha concesso l'opportunità di giocarsi le sue carte per la promozione in Serie A fino alla fine. Ma, in caso di nuovo flop, l'ipotesi della sua sostituzione si rafforzerebbe sensibilmente e quello di Filippo Inzaghi è un nome da tenere in grande considerazione.